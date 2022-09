Pallavolo: Mondiali, Kenya ko 3-0 e quarta vittoria per le azzurre (2)

Non è stata l'Italia migliore ma contava vincere e sono arrivati i tre punti contro il Kenya. Un match ben gestito nel primo e nel terzo set ma con qualche patema di troppo nel secondo parziale dove le avversarie hanno messo in difficoltà le azzurre fino al 23-23. Tanto turnover per Mazzanti che fa riposare Egonu, Bosetti e Danesi per tutta la durata dell'incontro. Adesso le campionesse d'Europa sono attese dall'ultimo match di questa prima fase: si giocherà domenica contro l'Olanda alle ore 16.

