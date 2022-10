Pallavolo: Mondiali, Usa ko 3-0 e le azzurre vincono la medaglia di bronzo (2)

Il bronzo iridato rappresenta la terza medaglia assoluta ottenuta dalla nazionale femminile azzurra in un mondiale dopo l'oro 2002 (Berlino) e l'Argento 2018 (Yokohama). La medaglia di oggi si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando ancora una volta l'ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni. Come formazione iniziale il ct ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set le azzurre hanno avuto qualche difficoltà iniziale e gli Stati Uniti si sono portati al comando (9-13). Con il passare del gioco il muro tricolore ha preso le misure alle attaccanti avversarie, mentre le americane hanno fatto fatica a replicare (15-14). Un'ottima Paola Egonu ha lanciato la fuga azzurra, mandando in crisi le campionesse olimpiche (19-15). Le ragazze di Mazzanti non hanno più abbassato il livello (21-17), viaggiando spedite fino al definitivo (25-20).

La formazione di Kiraly provato a riscattarsi nella seconda frazione, con le campionesse europee che sono finite sotto (6-9). La nazionale tricolore, come nel set precedente, non si è scomposta e ha aumentato i giri progressivamente (10-10). Danesi ed Egonu hanno fatto sentire la loro presenza a muro, mettendo in grandissima difficoltà le statunitensi (15-11). Il lunghissimo parziale azzurro ha piegato ogni resistenza avversaria (19-13) e le ragazze di Mazzanti si sono imposte con un perentorio (25-15). Più combattuto il terzo set, nel quale le due squadre hanno viaggiato a lungo a contatto (7-7). Il primo break è stato firmato dalle americane, brave a mettere in difficoltà la ricezione azzurra (14-17). L'attacco italiano è calato d'efficacia e le campionesse olimpiche hanno difeso il vantaggio (17-20). Nel finale le azzurre hanno prodotto il massimo sforzo e con una incredibile rimonta (20-24) hanno ribaltato le cose, andandosi a prendere la medaglia di bronzo (27-25).

