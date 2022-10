Pallavolo: riscatto Italvolley ai mondiali, le azzurre superano 3-1 il Giappone (2)

Un successo meritato per le azzurre che hanno saputo rimontare dopo un primo set giocato molto meglio dalle nipponiche. Dal secondo parziale in poi, le campionesse d'Europa ritrovano il loro gioco e, trascinate da una super Egonu (26 punti per lei) portano a casa vittoria e tre punti che lanciano l'Italia in testa alla classifica. Adesso un giorno di riposo, si ritorna in campo venerdì 7 ottobre contro l'Argentina alle 17.15. Ora l'Italia è molto più vicina ai quarti di finale: già il prossimo incontro con le sudamericane potrebbe risultare decisivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA