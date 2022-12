Papa Francesco: "Ho già firmato dimissioni in caso di impedimento medico"

Papa Francesco ha dichiarato che, nel caso in cui non fosse in grado di continuare a governare la Chiesa cattolica a causa di un impedimento medico, ha già firmato le sue dimissioni e le ha consegnate a uno dei cardinali vaticani.

Durante un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ABC, Bergoglio ha risposto alla domanda su cosa accadrebbe "se un pontefice fosse improvvisamente invalido a causa di problemi di salute o di un incidente". "Ho già firmato le mie dimissioni", ha risposto, aggiungendo di averlo fatto quando il Segretario di Stato vaticano era il cardinale Tarcisio Bertone.

"L'ho firmata e gli ho detto 'In caso di impedimento per motivi di salute o altro, ecco le mie dimissioni'. Loro le hanno già. Non so a chi le abbia date il cardinale Bertone, ma io le ho date a lui quando era Segretario di Stato", ha detto.

"E' la prima volta che lo dico", ha sottolineato Bergoglio, e poi con la sua solita ironia, ha aggiunto: "Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: 'Dammi il pezzo di carta!'. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo Segretario di Stato".

