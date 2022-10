Parlamento: a Camera e Senato 5 segretari d'aula maggioranza, 2 M5S e Pd soltanto 1

Roma, 19 ott. Uno 'sbilanciamento' a favore del centrodestra negli uffici di presidenza appena eletti a Camera e Senato. Fratelli d'Italia infatti ottiene 3 segretari d'aula nei due rami del Parlamento. Fatto inedito, secondo fonti parlamentari dell'opposizioni. "Mai un solo gruppo ha avuto 3 segretari d'aula", si sostiene.

Con gli eletti di Lega e Fi (il Carroccio elegge 2 segretari al Senato e 1 alla Camera, gli azzurri 1 a Montecitorio), il centrodestra 'batte' l'opposizione 5 a 3, visto che in tutto i segretari sono 8 per ramo del Parlamento. Inoltre all'interno dell'opposizione i 5 Stelle, benchè numericamente inferiori, ottengono una rappresentanza maggiore del Pd: 2 vicepresidenti, 1 questore e 4 segretari d'aula. Mentre i dem hanno eletto 2 vicepresidente, 1 questore e soltanto 2 segretari d'aula. Non sono stati eletti nè Stefano Vaccari alla Camera che Daniele Manca al Senato.

