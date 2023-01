Parlamento: corsa a ticket alta velocità ex deputati, spesi fino a 11mila euro

Roma, 26 gen. Trenta su 38 eletti con il Movimento 5 Stelle, oltre a deputati Iv, FdI, Pd e Lega al termine della scorsa legislatura avrebbero "preso d'assalto" l'agenzia convenzionata con il Parlamento per accaparrarsi ticket convenienti dell'Alta velocità arrivando a spendere nel caso di un piemontese 11mila euro. Lo rivela Il Foglio, senza pubblicare i nomi della lista degli ex deputati, elenco di cui fanno parte anche parlamentari no-tav.

Tra i casi indicati da Il Foglio: "Un ligure che a ottobre, a due settimane dall'insediamento del nuovo Parlamento, ha deciso di farsi acquistare dalla Camera, tramite l'agenzia di viaggi convenzionata Carlson Wagonlit, carnet di biglietti dell'alta velocità per 3.888 euro". "C'è anche il deputato romano che al tramonto del suo mandato, si è preso pacchetti di Italo e Frecciarossa per Milano, andata e ritorno, per un totale di 1.345 euro".

"E che dire del torinese che sempre a ottobre ha salutato lo scranno con in tasca carnet da 3.276 euro? - prosegue il Quotidiano - Questo è un caso particolare: l'onorevole piemontese-pendolino da quando si è dimesso Draghi, quindi il 20 luglio, all'inizio della nuova legislatura si è fatto una scorpacciata di 11.226 euro di carnet (7.267,5 a luglio, 2.047,5 ad agosto, 1.365 a settembre fino ai tremila e rotti di ottobre".

