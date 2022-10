Parlamento: possibile voto bis alla Camera, regolamento non prevede Gruppi esclusi

Roma, 19 ott Il voto per la costituzione dell'intero Ufficio di presidenza della Camera dei deputati non si potrebbe esaurire oggi. Secondo il regolamento, infatti, tutti i Gruppi devono essere rappresentati ai vertici di Montecitorio.

I Gruppi che risulteranno esclusi oggi e quelli che si formeranno successivamente, grazie alle deroghe che verranno concesse, dovranno avere un proprio rappresentante che sarà votato in un secondo momento. E' successo per il Pd nella legislatura scorsa, quando Andrea De Maria è stato eletto ai vertici della Camera in una fase successiva.

