Parlamento: Provenzano, 'grazie a Pd ora possibile istituire Antimafia'

Roma, 19 gen. "Grazie alla determinazione e all'impegno del Pd è stata incardinata in commissione Affari costituzionali la proposta di legge per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali". Così il vice segretario del Pd e vice capogruppo alla Camera Peppe Provenzano, primo firmatario della pdl del Pd per l'istituzione della Commissione.

"La relatrice Simona Bordonali ha infatti potuto procedere all'adozione di un testo unificato che consentirà di avviare al più presto i lavori della commissione Antimafia”.

