Roma, 20 ott. Dal Pd "danno le veline ai giornali: Renzi fa polemica perché vuole fare il presidente del Copasir. Ovviamente io non ci penso nemmeno. Io voglio fare politica e so farla anche senza un ruolo istituzionale. Ma l'idea che mi attacchino sul personale - gli stessi che non hanno aperto bocca dopo la campagna vergognosa contro la mia famiglia e dopo l'assoluzione dei miei genitori - la dice lunga su come certa sinistra concepisca la politica solo come odio personale". Così, con un duro post su Facebook, il senatore e leader di Iv, Matteo Renzi.

Pubblicità

"Hanno messo il veto su di noi nelle alleanze, hanno perso le elezioni, ci hanno lasciato fuori dagli accordi istituzionali, hanno sbagliato i conti, hanno fatto diventare i grillini la prima forza di opposizione e anziché andare a nascondersi sparlano alle spalle non avendo il coraggio di scusarsi in pubblico. Io non farò il Presidente del Copasir, io farò opposizione da senatore semplice. E questa polemica su di me è la stessa, identica, della fine del governo Conte quando dicevano che facevo polemica perché volevo fare il ministro. Io non facevo polemica, io facevo politica. Grazie a quella mossa Conte è andato a casa ed è arrivato Draghi, salvando il Paese. Continueranno ad attaccarmi sul piano personale, utilizzando tutte le armi dalle veline ai giornali fino alle aggressioni giudiziarie: io continuerò a rispondere con il sorriso, facendo politica. Perché la politica è una cosa diversa da ciò che fanno loro. E i numeri delle votazioni in Parlamento di ieri - conclude Renzi - lo dimostrano in modo definitivo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA