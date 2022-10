Patrizio (Mi): 'A breve proporremo istituzione agenzia delle Uscite'

Roma, 21 ott. "Abbiamo vari dipartimenti tematici organizzati come ministeri. A seconda dell'argomento facciamo analisi e proposte che poi presentiamo a tutti i soggetti politici. Siamo intervenuti in modo corposo sul Pnrr, sulla riforma del sistema giustizia e molte proposte sono state recepite in testi definitivi. Noi non siamo in antagonismo al sistema dei partiti ma vogliamo fare la nostra parte". Così all'Adnkronos a margine del IV Convegno di Meritocrazia Italia a Roma Paolo Patrizio, capo Gabinetto del Mi.

Pubblicità

Tra gli argomenti su cui Meritocrazia Italia è intervenuta, la giustizia tributaria, "il giudice tributario finalmente diventa un giudice togato; la riforma del Csm in particolare ci siamo espressi sulle sliding door ed adesso stiamo intervenendo in modo significativo sulla riforma del testo unico per la gestione dei social. Argomento molto sentito ma poco dibattuto". Infine la proposta di istituzione di una "Agenzia delle uscite: lo stato deve essere il primo a restituire le somme ai cittadini e non solo a prenderle. Non è possibile che in un paese civile pretenda entro tre mesi il pagamento dei crediti e ci metta anni per pagare", conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA