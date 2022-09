Pd: Amendola, 'è evidente che così non funziona più'

Roma, 27 set "Sono eletto deputato e avrò l'onore di rappresentare la Lucania in Parlamento". Lo scrive Enzo Amendola in un post su Facebook aggiungendo: "Il centrodestra in Basilicata non è più maggioranza. Da qui a un anno e mezzo abbiamo l'occasione di ricostruire un'alleanza ampia, con ambizioni di governo, che su lavoro, diritti e ambiente dia ai lucani i rappresentanti che meritano. Come ho detto in campagna elettorale, oggi inizia il percorso per le regionali".

Pubblicità

Amendola, tra l'altro, sul Pd aggiunge: "Avremo tempo di discutere di errori e passi falsi che ci hanno portato fino a qui. Siamo di fronte a una scelta improrogabile, cosa vogliamo rappresentare per l'Italia e per i suoi cittadini. Una scelta più complessa di un congresso che elegge un nuovo segretario. Come anche una riflessione sul Mezzogiorno è urgente, fuori dagli stereotipi, ma con la consapevolezza che la distanza nel Paese si va acuendo e abbiamo il dovere di ridurla radicalmente. Ma di questo avremo tempo di discuterne insieme. Liberamente e con coraggio. Perché è evidente che il PD così non funziona più".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA