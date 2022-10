Pd: Base Riformista Roma, 'Gualtieri allarghi maggioranza'

Roma, 5 ott. "In uno dei momenti più difficili nella storia della Repubblica Italiana sul piano politico, economico e sociale, da Roma deve partire la spinta propulsiva utile a realizzare una reale politica di governo di centro sinistra nel Paese, attraverso l'azione visibile e concreta anche delle forze politiche che hanno sostenuto la elezione di Roberto Gualtieri a Sindaco della Capitale ed il coinvolgimento di realtà sociali, culturali ed imprenditoriali della città". Così in una nota Consiglieri Comunali, Municipali e Dirigenti di base riformista romana.

"L'attuazione del Pnrr, il Giubileo 2025, l'Expo 2030, la costruzione del termovalorizzatore, la necessità del potenziamento dei trasporti e la realizzazione di nuove infrastrutture, si presentano come grandi sfide ed importanti occasioni di crescita e cambiamento che non possono essere trascurate. A questo fine dobbiamo lavorare con tempestività, passione ed intelligenza, nonché al rafforzamento delle risorse politiche a disposizione del Primo Cittadino avviando un processo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di quanti ebbero a votare Gualtieri al ballottaggio e di tutti coloro che credono alla necessità del rispetto di detti appuntamenti ed alla realizzazione delle opere ad essi collegate".

"È giunto quindi, a nostro parere, il momento di allargare la maggioranza che sostiene il Sindaco di Roma, a quelle realtà che, come già detto, lo hanno sostenuto nella vittoria. Per questo riteniamo che il Sindaco dovrebbe valutare seriamente l'opportunità e la possibilità di invitare tutti coloro che condividono le citate necessità ed in particolare i Consiglieri ed i Dirigenti della lista che sosteneva la candidatura a Sindaco di Carlo Calenda e di chi si riconosceva comunque in questa linea politica, ad affrontare nel più condivisibile dei modi la crisi economica incombente, a conferire il vigore necessario a superare le difficoltà che abbiamo davanti, a fornire risposte adeguate alle domande dei cittadini ed a mettere in atto le misure anticicliche indispensabili per contrastare la depressione delle attività politiche ed economiche della Capitale. Riteniamo infatti che, come diceva Aldo Moro, sia arrivato il momento di 'aprire le finestre del castello e fare entrare aria fresca'”.

