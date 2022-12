Roma, 4 dic "Renzi continua ad attaccarmi sulle elezioni del 2014, ora a @Mezzorainpiu. Ribadisco: in lista non mi ha messo lui che non sapeva chi io fossi, mi ha indicato il @PDLiguria di cui ero il Responsabile Europa e ho preso 40mila preferenze dai cittadini non dal 'Giglio Magico'". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, del Pd.

