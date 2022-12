Pd: Bersani, 'Schlein dice cose giuste ma ancora non mi appassiono, candidati siano più chiari'

Roma, 5 dic "Schlein ha detto delle cose che, anche come ricostruzione storica, sono vicende corrette. Ma siamo ai primi passi, bisogna che ciascun candidato dica al più presto e chiaramente quale partito nuovo ha in testa, sia come proposta politica che come riferimenti sociali, sia come struttura organizzativa interna. Questo ancora non è venuto fuori con chiarezza. Mi appassionerò molto quando verrà fuori qualcosa di più preciso". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, a Agorà, parlando del congresso Pd.

Anche quello delle alleanze "è un problema per tutti i candidati, non se si sta con il M5s ma quale campo progressista si vuole creare. La vocazione maggioritaria non può essere 'io sono il campo progressista'", ha spiegato ancora Bersani sottolineando: "Il M5s ha fatto una scelta di campo, quella di essere in un campo progressista. E' l'elemento basico su cui tutti devono pronunciarsi: come fare il campo alternativo alla destra".

