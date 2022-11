Pd: Bersani, 'se fosse unito con M5S su un paio di cose già cambierebbe l'aria'

Roma, 23 nov. "Vorrei dire a Pd e 5 Stelle che l'egemonia non è avere un punto in più ma dirigere il traffico verso l'obiettivo, che può essere solo quello di un campo progressista unito. Se Pd e 5 Stelle su un paio di cose si presentassero uniti, cambierebbe già l'aria. E se non lo fanno, se ne prendono la responsabilità perchè anche se l'onda di Destra nel Paese non c'è, può arrivare. attenzione alle Amministrative". Così Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA