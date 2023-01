Pd: Bettini, 'abbiamo bisogno di scelte politiche non di fermarci sulle regole'

Roma, 15 gen. "Quando abbiamo governato insieme al Movimento, loro faticavano e hanno avuto una fase di grande difficoltà eppure hanno tenuto fino a Draghi. Appena si è rotto il rapporto unitario tra noi e il M5S, loro sono saliti e noi siamo crollati. Abbiamo perso le elezioni perché abbiamo immediatamente detto 'no' a qualsiasi tipo di collaborazione con il Movimento". Lo ha affermato Goffredo Bettini, presentando a Rieti il suo libro "A sinistra, da capo".

"Il congresso -ha aggiunto- si è dilungato troppo sulle modalità di voto, sul comitato dei valori dove le uniche due persone che stanno suscitando un dibattito (Castagnetti e il sottoscritto) non sono tra le cento che ne fanno parte. Abbiamo bisogno di scelte politiche, ma queste scelte derivano da una incertezza di visione del mondo".

"Purtroppo la segreteria di Renzi, che pure aveva acceso delle speranze, ha portato dentro al Pd una contraddizione identitaria. Perché si è costruita dentro al nostro partito una visione, del tutto legittima, apologetica di quello che c'è. C'è invece ancora una parte notevole del partito, non ben organizzata riguardo alle candidature per il congresso, che invece sostiene una visione critica. Non sono per la separazione, sono per la chiarezza: perché -ha concluso Bettini- la 'mezzadria dell'anima' non funziona".

