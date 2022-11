Pd: Bettini, 'Congresso faccia scelte politiche chiare, non è interessante quando si fa'

Roma, 18 nov "Il Congresso servirebbe a fare scelte chiare. A me non interessa quando si fa, domani o tra quattro mesi, l'importante è che si discuta di scelte politiche chiare. Si sceglie politicamente la via migliore e chi perde non si ingrugna". Lo ha detto Goffredo Bettini a 'Zapping', su RadioUno Rai.

Pubblicità

"In politica la buona educazione non funziona. Non puoi dire a Calenda ci stai attaccando o a Conte stai facendo l'Opa, che è un fatto naturale in politica -ha spiegato il dirigente del Pd-. Come eviti tutto questo? Se tu hai una tua visione, sostanza, radicamento o è evidente che c'è una competizione di questo genere. Bisognerebbe ricostruire i fili di un dialogo del campo largo, sarà lento. Quello che in questo momento sta più in difficoltà è il Pd, avendo una vocazione unitaria".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA