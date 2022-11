Pd: Bettini, 'Orlando candidato più autorevole ma buona la proposta di Ricci'

Roma, 29 nov. "Nella sinistra c'è una riflessione in corso, che parte dalla valutazione delle piattaforme dei candidati già in campo. Allo stato attuale le idee proposte da Ricci mi sembrano le più convincenti. Vedremo gli sviluppi; anche perché non mi pare affatto che Orlando si sia sfilato. Continuo a pensare che sarebbe il candidato più autorevole". Così Goffredo Bettini a Open.

Tra gli esponenti che hanno mostrato una disponibilità a correre per la segreteria, la piattaforma di Ricci è quella a lei più vicina. Qual è la più lontana? "Ho apprezzato lo sforzo di Bonaccini e della Schlein di chiarire i primi intenti programmatici a base delle loro candidature, che sono diverse ma ugualmente serie. La più lontana? Per vari motivi non mi sento di partecipare, per quello che può contare, alla corsa di Bonaccini. Ma ripeto: i dieci punti indicati da Ricci a Roma, mi sembrano interessanti. Un contributo importante, di chi sa unire la concretezza di un sindaco alla limpidezza di un orizzonte ideale".

