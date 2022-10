Roma, 6 ott. "E' da stamattina che chiedo quando sarei intervenuto. Io non capisco come la presidente Cuppi gestisce la trasparenza degli interventi". Goffredo Bettini esordisce in Direzione. Ribatte Anna Ascani: "La trasparenza è totale". Ribatte Bettini: "Sì, molto totale...".

