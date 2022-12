Roma, 20 dic. "Scissioni? C'è un congresso e chi perde non s'ingrugna... Io ho in testa un nuovo partito della sinistra" ma sui candidati "io non voglio fare nomi, io non 'timbro' nessuno. Lo farò" a ridosso delle primarie. Così Goffredo Bettini a Oggi è un altro giorno su Rai 1.

