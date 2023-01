Roma, 30 gen. "Giarrusso? Non ha mai risparmiato parole eccessive nei confronti del Pd, meraviglia un po' la sua scelta, può cambiare idea ma almeno dovrebbe scusarsi. I militanti non sono contenti, ha detto delle cose tremende, oggi non può far finta di nulla e, fischiettando, entrare nel Pd”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Laura Boldrini, deputata appena iscritta al Partito Democratico.

