Pd: Bonaccini a M5S e Terzo Polo, 'senza di noi non si batte la destra'

Roma, 21 nov. "Io starei attento a presentare come vincenti forze che hanno perso come e più di noi. Noi siamo ancora il secondo partito di questo Paese, il primo partito fra le opposizioni. I sondaggi contano poco, contano i voti nelle urne. Ora abbiamo il dovere di fare bene opposizione e pretendere anche dalle altre opposizioni che si faccia opposizione a questa destra e a questo governo. Terzo Polo e M5s si mettano in testa che senza Pd non c'è coalizione in grado di battere la destra". Così Stefano Bonaccini a L'Aria che Tira su La7.

