Pd: Bonaccini, 'a Mirafiori no fischi ma un po' di indifferenza, tornare tra la gente'

Roma, 2 feb. "Sono andato a Mirafiori e mi dicevano 'attento che it fischiano'. E io ho risposto che se anche se mi fischiano è lo stesso. L'importante è andarci. I fischi non ci sono stati, un po' di indifferenza sì perchè non sono più abituati a vederci lì. Tanti sono venuti a parlare e tutti mi hanno detto: non fare che diventi segretario ti rivediamo tra 10 anni... La nuova classe dirigente del Pd deve stare molto di più tra le persone". Così Stefano Bonaccini nel filo diretto a Radio Immagina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA