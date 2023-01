Roma, 24 gen. "L'ho detto anche in assemblea sabato. Se il processo costituente nasce e finisce con il ritorno degli amici e compagni di Articolo 1 è troppo poca cosa. Credo che lo pensino anche loro". Così Stefano Bonaccini margine di un convegno in sala Farnese a Bologna.

"Agli amici di Articolo 1 do il bentornato. Con tanti di loro abbiamo condiviso tanti momenti di dialogo e di lavoro. Hanno sostenuto la mia rielezione in Emilia-Romagna attraverso la lista Coraggiosa. Quindi io sono contento, tutto c'è che allarga è utile ma non possiamo limitarci a questo".

