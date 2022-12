Roma, 7 dic Pregi e difetti di Elly Schlein? "Difetti no. Pregi, è una persona molto perbene, appassionata, che può garantire apertura verso mondi e elettori che non ci votavano. Di Elly parlerò sempre bene, non dirò mai una parola sbagliata. Non sopporto più un Pd visto a dilaniarsi in scontri tra classe dirigente". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Agorà.

