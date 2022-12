Rma, 23 dic "Non ho mai utilizzato la parola rottamazione, nemmeno quando votai Renzi al Congresso del 2013. Non mi è mai piaciuta, nemmeno allora. E' una espressione arrogante e non rispettosa. Chi mi conosce sa che nella mia storia non ho rottamato nessuno ma unito, questo è il compito di una classe dirigente". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Rainews24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA