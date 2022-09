Pd, Bonaccini "Mi candideró se capiró che puó essere utile"

ROMA (ITALPRESS) - "Mi candideró alla segreteria del PD se capiró che puó essere utile. Non servirá il nome di Bonaccini o di un altro se non affrontiamo i problemi cruciali. Se ragionassi solo sulla chiave di una mia vittoria, mi sarei potuto candidare giá alle Europee, ma non ragiono cosí. Non sono importanti i nomi e ho poco apprezzato alcune autocandidature di questi giorni perché Enrico Letta ha proposto di riflettere. Dobbiamo prima capire in che direzione si vuole andare. Dobbiamo fare un percorso che deve essere ordinato, perchê se partiamo con le autocelebrazioni e le autocandidature prima di decidere che percorso intraprendere, non andiamo lontano". Cosí il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Fare il congresso prima della fine dell'anno é impossibile, per le regole che abbiamo. Bisogna conciliare un tempo giusto per fare un largo coinvolgimento e non sostituire un segretario ad un altro. Quindi a gennaio o febbraio, nel giro di pochi mesi, ma dandoci il tempo di discutere e di rigenerarci", ha aggiunto. Per Bonaccini "abbiamo perso le elezioni perchê, io penso, non avevamo un profilo forte e un'identitá precisa. Dovremmo allearci con chi condivide un programma riformista e progressista, per poter battere le destre alle urne. Il Pd deve essere un partito di sinistra, radicato sul territorio e presente con le persone". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 29-Set-22 20:20

