Roma, 7 dic Una scissione nel Pd? "Mi auguro proprio di no. L'ho detto, se io diventerò segretario lavorerò per un Pd plurale, che include. Se non dovessi prevalere darò una mano a chi vincerà". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Agorà.

