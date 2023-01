Roma, 21 gen. "In giro per l'Italia sto trovando una risposta che non mi aspettavo. E ora mettiamoci tutta l'energia di cui siamo capaci e se perderò mi metterò a disposizione di chi vince". Così Stefano Bonaccini all'assemblea Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA