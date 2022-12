Roma, 20 dic. "Io sono uno per cui non ci sono tabù nè sul nome nè sul simbolo ma voglio parlare della sostanza. Quindi dobbiamo precisare chi siamo. Se diventerò segretario la prima grande campagna che proporrò sarà quella per il reddito minimo". Così Stefano Bonaccini all'evento per i 126 anni dell''Avanti!'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA