Pd: Bonaccini, 'siamo forza laburista ma parliamo di lavori, non siamo più nel '70'

Roma, 22 dic "Siamo una forza laburista, nel senso che assegniamo al lavoro e ai lavori una funzione di cittadinanza democratica, come dice la nostra Costituzione. Parliamo però di lavori perché siamo nel 2022, non nel 1970". Lo ha detto Stefano Bonaccini, che si è collegato dal circolo Enrico Giusti-Loris Ferrarini di Borgo Panigale, periferia di Bologna, all'incontro sul Congresso Pd al Nazareno.

"Il nostro compito è quindi rappresentare il lavoro dipendente e autonomo, contrastare la precarietà che colpisce soprattutto i giovani e il part time involontario che coinvolge anzitutto le donne, migliorare le condizioni di lavoro di tutte e tutti in termini di retribuzione, diritti, sicurezze. E l'impresa, quando è seria e sana, per noi ha un valore sociale, perché crea lavoro. Senza impresa non c'è sufficiente lavoro", ha spiegato Bonaccini.

