Pd: Bonaccini, 'sondaggi? non mi preoccupano, voto cambia rapidamente'

Roma, 20 dic. "Mi preoccupo poco dei sondaggi, certificano una tendenza ma se io li avessi guardati non mi sarei candidato in Emilia... Se noi azzeccheremo chi siamo e cosa possiamo servire, con le persone che cambiano voto così rapidamente - per questo non mi preoccupano i sondaggi- possiamo prendere molti più consensi di quello che pensiamo: siamo una forza che non spaventa nessuno e fatta da amministratori stimati nel Paese". Così Stefano Bonaccini a Metropolis su Repubblica.it.

