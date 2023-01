Pd: Bonaccini, 'spazio ai giovani per una nuova generazione dem'

Roma, 14 gen "Chi per troppo tempo ha guidato il Pd è giusto che abbia un ricambio. Non si manda via nessuno ma abbiamo nel territorio tante ragazze e tanti ragazzi, una classe dirigente giovane, pronta a diventare nazionale". Lo ha detto Stefano Bonaccini a margine di una iniziativa con Brando Benifei.

Pubblicità

"Abbiamo tanti dirigenti che non hanno mai chiesto nulla, tanti giovani. Con la guida di Benifei credo si possa mettere in campo nuova gente, un nuovo gruppo dirigente e aprire a una nuova generazione per il Pd", ha aggiunto il candidato alla segreteria del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA