Roma, 18 gen. "Ne so qualcosa viste le tante minacce, anche recenti, ricevute. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla Cgil di Bari per scritte ignobili da parte di no vax, con frasi che inneggiano ad una lotta contro il sindacato". Così Stefano Bonaccini su twitter.

