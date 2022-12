Roma, 4 dic. “Se non ci fosse stato Renzi e il suo 40% alle europee del 2014 Schlein non sarebbe mai stata eletta. Se non ci fosse stata la rottamazione non sarebbe mai stata candidata. Poi ognuno fa le scelte che vuole. Ma la verità storica e che senza Renzi Elly non sarebbe mai stata eletta”. Lo scrive su Twitter Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA