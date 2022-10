Pd: Borghi, 'Renzi e D'Alema ci vogliono distruggere'

Roma, 5 ott. “Renzi e D'Alema sembrano convergere su un obiettivo comune, quello di dividere in due e distruggere il Pd. Non glielo permetteremo”. Così Enrico Borghi, senatore e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem.

“Siamo pronti, già dalla Direzione convocata per domani a lanciare una ampia e ordinata discussione politica che abbia al centro l'identità, la riconoscibilità del Pd. Gli elettori ci hanno dato – ha aggiunto Borghi – un mandato molto chiaro e trasparente: essere il motore dell'opposizione essendone la prima forza e, conseguentemente, difendere la Costituzione e la forma stessa della nostra democrazia. Rifletteremo in un percorso dai tempi certi e evitando due atteggiamenti, quello di far finta di niente e quello di essere di fronte all'Apocalisse con azzeramenti, scioglimenti, abbattimenti di case che ne conseguirebbe. No. E' tempo di attuare politiche chiare, di riconoscibilità, di un riformismo che unisce il meglio delle culture politiche del ‘900, di democrazia dell'alternanza – troppe volte siamo stati penalizzati nel soccorrere il Paese dal Governo senza poter dispiegare tutte le nostre idee per maggioranze sempre spurie…".

"E dopo aver stabilito chi siamo, quali idee, quali valori, principi e cosa vogliamo fare, arriveranno anche le persone che potranno incarnare queste scelte. Non dobbiamo cadere nella “sindrome francese” che immagina una sinistra massimalista da una parte e un centro mobile e ambiguo che raggruppa spezzoni della destra conservatrice dall'altra, nella quale il riformismo viene archiviato”.

