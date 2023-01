Roma, 22 gen "Nel Pd tutti d'accordo nel ripudiare JobsAct, buona scuola, Industria 4.0 e garantismo per abbracciare reddito di cittadinanza e sussidi. Per il Pd di oggi è meglio Grillo di Renzi. Scelta legittima. Ma chi fra i DEM ha scritto e votato quelle leggi oggi non ha niente da dire?". Lo ha scritto Maria Elena Boschi, di Italia viva-Azione, su Twitter.

