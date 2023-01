Roma, 20 gen "È quello che hanno fatto i populisti distruggendo la politica. Siamo pagati per spiegare in modo semplice come risolvere problemi complessi, non per fare l'eco delle chiacchiere da bar. Suggerisco a @sbonaccini un'altra strada, questa è stata già battuta da 5S, Lega e FDI". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando all'intervista in cui Stefano Bonaccini dice: "Dobbiamo parlare come la gente al bar".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA