Roma, 21 nov. "Noi non siamo centrosinistra, noi siamo il centro riformista che ha dentro persone che provengono dal centrodestra moderato e persone, come me e Richetti, che vengono dal centrosinistra. La federazione Azione-Iv potrebbe governare con un centrodestra moderato, ma non c'è e oggi siamo all'opposizione". Così Carlo Calenda su Tagadà su La7.

Pubblicità

Ma "il problema del centrosinistra non sono i nomi. Bonaccini dice" che si sono perse le politiche "per colpa del Terzo polo. E' sempre colpa di tutti, tranne che del Pd... Ma dicci invece qualcosa sul Paese, il Pd parla solo di se stesso e delle alleanze e io mi sono stancato di questa politica 'tetris' per cui ci si colloca a prescindere da quello che pensi".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA