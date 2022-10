Pd: Calenda, 'da Letta banalità, continuano a non voler scegliere'

Roma, 6 ott. "L'assoluta banalità dell'intervento di Letta alla direzione del Pd conferma una sola cosa: continuano a non voler scegliere. Le solite parole d'ordine su giovani, donne e 'ma anche'. Nessuna proposta o idea. 'Siamo i buoni e tutti gli altri i cattivi'. Questo è tutto". Lo scrive in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda.

"Non è politica ma moralismo. Siamo per le donne ma eleggiamo meno donne di tutti. Siamo per i giovani ma il partito è gestito da Zingaretti, Bettini, Orlando e Franceschini. Abbiamo perso ma è colpa degli altri. Così sarà molto difficile fare opposizione insieme", aggiunge in un altro tweet.

