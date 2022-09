Pd: Calenda, 'Letta vuole fare presidente Camera e tutto partito il segretario'

Roma, 29 set. "Come era prevedibile l'obiettivo di Salvini è fare opposizione alla Meloni. Lo farà sui posti, sulle pensioni, sul bilancio, sulla Flat Tax. Forza Italia spalleggerà Salvini rendendo impossibile governare soprattutto in un momento così drammatico. Altro che riforme costituzionali". Così Carlo Calenda su twitter. E aggiunge: "Nel mentre nove pagine di Repubblica sul futuro del Pd. Argomento che come è noto è in cima ai pensieri di tutti gli italiani. Letta che vuole fare il Presidente della Camera e tutto il resto del partito che vuole fare il segretario. Intanto spread cresce. Avanti così".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA