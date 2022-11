Pd: Cantone, 'sostengo Bonaccini, con lui sinistra continuerà a vivere'

Roma, 22 nov. “Avevo deciso di allontanarmi dall'impegno politico, ma la scelta di Stefano mi ha fatto cambiare idea". Così Carla Cantone, ex dirigente sindacale ed ex deputata del Pd.

Pubblicità

"Perché chi lavora e produce ha bisogno delle sue competenze, già verificate in Emilia Romagna, perché i giovani hanno bisogno di un futuro di lavoro e non di assistenza, perché chi non ha un lavoro deve avere la possibilità di trovarlo attraverso progetti fattibili e non populisti, perché gli anziani hanno bisogno di rispetto, di pensione adeguate, di sanità pubblica, di assistenza sia domiciliare che territoriale".

"Perché -continua- quelli della mia generazione hanno lottato per la giustizia sociale esattamente, come ha dichiarato Stefano quando ha deciso di candidarsi alla guida del partito e come d'altra parte ha sempre sostenuto in Emilia Romagna, perché le giovani generazioni hanno bisogno di combattere per un futuro fatto di concretezza e non di promesse. Sogni realizzabili, perché con Stefano la sinistra di oggi e di domani continuerà a vivere. Per questo sostengo e sosterrò la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Pd”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA