Pd: Cirinnà, 'mio cuore pieno di amarezza, commessi errori gravi e siamo senza identità'

Roma, 6 ott "Prendo la parola con il cuore pieno di amarezza". Lo ha premesso Monica Cirinnà in Direzione, leggendo il suo intervento da una serie di appunti. "Abbiamo subito una sconfitta pesante, sono stati commessi errori politici e strategici", ha detto la ex senatrice.

"E' stato un errore polarizzare lo scontro con la Meloni, ci ha chiuso in un isolamento totale", ha proseguito Cirinnà sottolineando tra l'altro: "Non parlo di rottamazione, l'abbiamo subita e ci ha fatto male, ma c'è la necessità di un passaggio di testimone tra generazioni e generi".

Cirinnà non ha risparmiato critiche a Letta: "Nel percorso delineato dal segretario vedo l'ennesima conferma della volontà di conservazione dell'esistente, di favorire il posizionamento". Poi, tra le altre cose, ha parlato di un partito "respingente all'esterno, senza identità definita che non riesce a prendere posizioni chiare". Un esempio: "Non ho mai sentito la parola matrimonio ugualitario sulla tua bocca, segretario".

