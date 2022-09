Pd: Cirinnà, 'ora rinnovamento di tutta la classe dirigente, ormai davvero logora'

Roma, 26 set "Saremo all'opposizione, certo, ma se questo attraversamento del deserto sarà fatto con ignavia e superficialità nessuno ne avrà giovamento e il partito resterà un coacervo di correnti sempre in lotta per i posti di potere. Basta!". Lo scrive Monica Cirinnà in un lungo post su Facebook in cui annuncia la sconfitta nel suo collegio.

"Adesso potrebbe aprirsi una fase nuova: potrebbe! Sarà nuova solo se il Partito democratico si impegnerà in un lavoro di radicale rinnovamento. Rinnovamento della classe dirigente tutta, ormai davvero logora e giudicata negativamente da questo voto -scrive tra l'altro Cirinnà-. Il nostro partito ha tante energie giovani, amministratrici e amministratori che ogni giorno si consumano le scarpe. Possono essere la spina dorsale di un progetto nuovo".

"Ma soprattutto è urgente un rinnovamento delle idee, occorrono scelte coraggiose sulla nostra identità e sul nostro futuro. Con il coraggio di attraversare e agire i conflitti che ci sono, senza ignorarli e senza nasconderli: il congresso sia il momento per affrontarli, con coraggio", aggiunge la senatrice uscente.

