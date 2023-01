Roma, 10 gen. "Le regole del nostro congresso sono già state cambiate per consentire a chi non era del Partito Democratico di partecipare a questo percorso. La sola ipotesi che si possa spaccare il partito, per cambiarle ancora a congresso già in corso, anziché confrontarsi su come rilanciarlo, sarebbe sciagurata". Così il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Pd.

