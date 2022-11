Pd: 'Coraggio Pd', 'non c'è tempo da perdere, si acceleri il percorso rifondativo'

Roma, 8 nov "Il governo Meloni sta mostrando la sua impostazione autoritaria contro le persone, i diritti, la libertà di aggregarsi. Non c'è tempo da perdere: il Partito Democratico deve accelerare il suo percorso rifondativo, perché l'Italia ha bisogno, subito, di una alternativa forte, rinnovata e credibile alla destra”. E' quanto si legge in un post su Facebook della pagina di 'CoraggioPD', la piattaforma politica per il congresso nazionale del Partito democratico lanciata a Roma nelle settimane scorse nel corso di una partecipata assemblea (erano presenti oltre 500 partecipanti, soprattutto giovani, provenienti da tutta Italia).

“Per questo prendiamo sul serio la chiamata a partecipare: valuteremo la 'Bussola' e il metodo che verrà proposto per costruire le basi del nuovo Partito Democratico -si legge ancora-. Sicuramente con CoraggioPD daremo spazio e voce a iscritti, militanti e amministratori con iniziative territoriali in tutta Italia, partendo dai contenuti del nostro manifesto politico e, quando arriverà il momento, saremo pronti a candidarci per guidare la nostra comunità, forti delle nostre idee e con una proposta per la leadership e per il gruppo dirigente. Noi ci siamo e ci saremo. Oggi per fare bene bisogna anche fare presto e per questo continueremo ad alzare la voce!".

