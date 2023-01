Roma, 19 gen "Non è il primo Congresso ma è il congresso in assoluto più importante da quando è nato il Pd. Non si tratta solo di scegliere un nuovo segretario o una nuova segretaria ma è in gioco la tenuta stessa e l'esistenza di questa forza". Lo ha detto Gianni Cuperlo presentando la sua mozione congressuale al Nazareno.

