Roma, 27 gen. "Oggi Pina Picierno ha depositato al Nazareno 3000 firme per la candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario nazionale del Pd. Le firme previste dal regolamento su 20000 complessive raccolte a sostegno di Stefano. In questa occasione Bonaccini mi ha designato suo rappresentante nella Commissione nazionale per il Congresso". Così Andrea De Maria del Pd su twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA