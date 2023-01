Pd: Damiano, 'sostengo Bonaccini, raccoglie istanze su temi sociali'

Roma, 24 gen. "Al Congresso del Partito Democratico sosterrò Stefano Bonaccini. La sua proposta accoglie le istanze sui temi sociali sulle quali mi sono sempre battuto". Così Cesare Damiano dichiara il sostegno a Stefano Bonaccini al congresso Pd. "Anch'io sono convinto, come Bonaccini, che il lavoro sia la nostra priorità: costruiamo un partito laburista che aiuti il Paese a rimettere al centro il diritto a un lavoro stabile, tutelato e con una giusta retribuzione. Se il lavoro deve essere dignità dobbiamo cambiare rotta perché in Italia è troppo spesso povero, precario e insicuro".

"Tra le proposte di Stefano ritrovo quelle che ci consentiranno di riannodare il contatto con i lavoratori: rendere il lavoro stabile economicamente più vantaggioso di quello flessibile; estendere diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi, a partire dall'equo compenso; dare pieno valore legale ai contratti collettivi di lavoro; approvare una legge sul salario minimo legale per chi non ha copertura contrattuale; combattere la crescita di malattie professionali, infortuni e morti sul lavoro attraverso maggiori investimenti in prevenzione".

"Naturalmente, occorre associare all'equità in materia di lavoro quella in campo previdenziale: un reale superamento della legge Fornero può avvenire soltanto attraverso l'adozione di una misura universale di flessibilità che tenga conto dei lavori usuranti e gravosi e della particolare condizione dei giovani e delle donne”.

