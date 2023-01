Roma, 21 gen "Un grazie a Letta, in questi due anni abbiamo avuto visioni diverse ma so una cosa, tutte le volte tu eri animato dall'amore per la comunità. Sulle amarezze, scriviamo un libro insieme finito il Congresso". Lo ha detto Paola De Micheli all'Assemblea del Pd.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA